РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 мая. Группа компаний «ЭкоЛайн», в которую входит региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» подмосковных Люберец, выпустила мультфильм-экоурок, который рассказывает, как устроен раздельный сбор, почему важно давать отходам вторую жизнь и как это поможет природе, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Этот урок можно использовать в рамках онлайн-обучения в школе или для обсуждения в семье. Для учителей и родителей Люберец подготовлены методические рекомендации для проведения урока. Основная часть нового урока – анимационный фильм, главная героиня которого – обычная пластиковая бутылка. Она проходит путь от домашней сортировки до переработки в новое изделие, чтобы показать зрителю весь современный цикл обращения с отходами.

«Точная визуализация не только сориентирует зрителей, но и поможет их вовлеченности. Человек получит информацию о раздельном сборе, соотнесет ее с тем, что происходит на контейнерной площадке во дворе, и убедится, что раздельный сбор работает. Часто именно доверие к системе становится главным аргументом для начала домашней сортировки – когда есть понимание, что ты это делаешь не зря», – сказала заместитель генерального директора ГК «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова.

Урок универсален – его можно использовать как для дистанционного обучения, так и для занятия в классе. Специалисты «ЭкоЛайн» дополнили его методическими рекомендациями с теоретической частью, вопросами для дискуссии, игрой и творческим заданием: дети смогут сами написать сценарий о новом герое из вторсырья, нарисовать комикс или освоить анимационную презентацию.

Отдельную инструкцию по проведению урока приготовили для родителей, которые захотят устроить познавательный семейный киносеанс и, возможно, вместе с детьми принять решение сортировать отходы дома – чтобы вторсырье продолжало работать, а не пропадало на полигонах.

Посмотреть и скачать анимационный экоурок и необходимые методические материалы к нему можно на «Яндекс.Диске» (https://yadi.sk/d/QXkenLXVJIpsPA) и на YouTube-канале группы компаний «ЭкоЛайн» (https://youtu.be/lRfwvdynrfI).