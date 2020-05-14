РИАМО – 14 мая. Рубль показал снижение по отношению к доллару и евро на торгах в четверг, сообщает Газета.ru.

«Официальный курс евро поднялся на 12,58 копейки и составил 79,90 рубля. Курс доллара вырос на 34,79 копейки, достигнув 73,92 рубля», – говорится в сообщении.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), которую рассчитали по официальным курсам на 15 мая, выросла по сравнению с показателем на 14 мая на 24,8 копейки и составила 76,6179 рубля.

По мнению аналитиков, ослабление рубля связано с заявлением властей США о высоких рисках долгосрочного ущерба в американской и мировой экономике из-за эпидемии коронавируса.