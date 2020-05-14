РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мая. В городском округе Подольск за сутки зафиксировали 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в муниципалитете выявили 1 232 случая заражения, сообщает региональный оперштаб.

В Подмосковье выявили 918 новых случая коронавируса за сутки.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 24 580 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 240 человек. Выздоровели и выписались из медучреждений 1 987 человек. В городском округе Подольск выявили еще 62 случая. Всего в округе 1 232 заболевших», - говорится в сообщении.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье было выявлено 3954 случая заболеваний у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в регионе, из них более 1 тысячи человек из Москвы.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Подмосковье тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по Московской области. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в регионе и указавшие в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

Жителям рекомендуется соблюдать введенные в Подмосковье правила самоизоляции. В общественных местах необходимо надевать маску. При появлении любых симптомов ОРВИ следует вызвать врача.

Также в регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Полмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.