РИАМО – 14 мая. Центробанк РФ представил сведения об убытках и доходах в 2019 году, убытки составили по итогам предыдущего года 182,6 миллиарда рублей, сообщает Nation News.

«Согласно годовому отчету регулятора, доходы увеличились на 9,1% и достигли 630,8 миллиарда. Расходы уменьшились на 28% — до 632,7 миллиарда, а объем активов вырос до 40,5 триллионов против 39,4 триллионов годом ранее», – говорится в сообщении.

Помимо этого сообщается, что число сотрудников Банка России снизилось на 2,4% и составило 49,4 тысячи человек. Это связано с программой оптимизации расчетной сети территориальных учреждений. В ее рамках ликвидировали 20 расчетно-кассовых центров, сократили штат подразделений в социально-бытовой сфере.

Глава блока инвестпродуктов фирмы «Открытие Брокер» отмечал, что за счет анонсированного снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов, Банк России запустил процесс снижения кредитных ставок в России.

Ранее Банк России направил в Госдуму годовой отчет за 2019 год, документ будут рассматривать на пленарном заседании нижней палаты парламента.