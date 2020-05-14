РИАМО - 14 мая. Фирма «Мосэнергосбыт» запустила акцию «Безопасный счет киловатты принесет!», в рамках которой можно выиграть 100 киловатт-часов электроэнергии, принять участие может любой клиент компании, который проживает в Москве или Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Участники акции, которые выполнят условия: оплатят сумму начислений за потребленную электроэнергию, выставленную к оплате в счете за апрель 2020 года и подпишутся на получение счетов за электричество в электронном виде, — получают право на гарантированный подарок. Это могут быть четыре недели доступа к премиум-пакету сетевой библиотеки «My Book» и скидка от аптечного сервиса «Здравсити».

«Если раньше в среднем в неделю подписку на электронные документы оформляли порядка 6-7 тысяч человек, то с апреля этот показатель вырос более чем в два раза: чуть более чем за месяц на электронные счета подписалось порядка 107 тысяч клиентов, а это больше, чем за весь первый квартал 2020 года», – сказал генеральный директор АО «Мосэнергосбыт» Андрей Ковалев.

Претендовать на победу могут все, кто выполнит условия акции и примет участие в розыгрыше. По его итогам выберут 1 тысячу потребителей, на чьи лицевые счета зачислят 745 рублей, что является денежным эквивалентом потребления 100 киловатт-часов. Выдача призов будет осуществляться с 1 по 30 июля 2020 года.

Гендиректор подчеркнул, что компенсация 100 киловатт-часов станет хорошей помощью победителям розыгрыша в период самоизоляции. Он добавил, что на сегодняшний день около 25% москвичей и жителей Подмосковья, заключивших договор с АО «Мосэнергосбыт», позаботились об экологии и перешли на получение электронных счетов. Это способствует снижению распространения Covid-19.

Ранее в Подмосковье продлили режим «технологической тишины» до 31 мая, который энергетики объявили еще в марте, он будет действовать до отмены ограничительных мер по коронавирусу.