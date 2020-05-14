РИАМО - 14 мая. Трое мужчин задержаны по подозрению в групповом изнасиловании 16-летней девушки в подмосковном Ногинске, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Инцидент произошел 12 мая. Около одного из домов в Ногинске трое мужчин насильно посадили 16-летнюю девушку в машину и увезли в лесной массив. Там преступники изнасиловали жертву и совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

«Задержаны трое мужчин, подозреваемых в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера (часть 3 статьи 131 УК РФ и часть 3 статьи 132 УК РФ). Подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — отмечается в материале.

Следствие проводит необходимы мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.