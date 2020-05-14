РИАМО - 14 мая. Сотрудники управления архива администрации Одинцовского городского округа с начала 2020 года нашли родственников трех военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Нами были найдены родственники солдата Ивана Варишкина, проживавшего перед войной в деревне Волково территориального управления Никольское. Здесь же, в Никольском, удалось разыскать родственников другого солдата – Ивана Грачева, погибшего в 1943 году у поселка Поныри в Курской области. Еще одна недавняя история связана с поиском потомков воентехника Федора Долгих», — сказала начальник управления архива Наталья Соловьева.

В старорусском районе поисковым отрядом в районе Новгородской области были найдены останки младшего воентехника Федора Долгих со смертным солдатским медальоном.

Сотрудники архива после обращения волонтеров нашли сведения о супруге Федора Долгих - Н.М. Поспеховой. Благодаря этой информации поисковый отряд отыскал родного внука воентехника, погибшего на войне.

Родственники приняли решение похоронить останки Федора Долгих на малой родине.

Управление архива администрации Одинцовского городского округа поблагодарило волонтеров, поисковые и патриотические организации и всех неравнодушных граждан, которые участвуют в раскопках и поиске родственников погибших в Великой Отечественной войне.