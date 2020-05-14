РИАМО - 14 мая. В рамках проекта «Мы вместе» в Одинцове появилось граффити на фасаде дома по улице Маршала Жукова ко Дню медсестер, главным художником стал руководитель областного Фонда поддержки и развития современного искусства Дмитрий Левочкин, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского округа.

Художники в течение одного дня создали концепцию и нарисовали медсестру в образе ангела, спасающего жизнь человека.

«В России проходит акция «Мы вместе», которую организовала администрация президента. Буквально вчера мне рассказали о ней и спросили, не хочу ли присоединиться. Почему бы и нет. За вчерашний день вместе с моей командой мы создали концепцию, сделали эскиз. В час ночи приступили к реализации и с того момента не спали, работали над созданием этого граффити», — сказал Левочкин.

Граффити расположено на Фасаде дома №36 по улице Жукова, длина изображения – порядка 15 метров (5 этажей).

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов поблагодарил художников за работу и проявленную инициативу.

«Эпидемия коронавируса стала тяжелым испытанием для наших медицинских работников. Медсестры принимают непосредственное участие в борьбе с коронавирусом, за это им сердечная благодарность. Поздравляю отважных героев нашего времени с профессиональным праздником. Сил вам в это непростое время и крепкого здоровья», — подчеркнул Иванов.

Он отметил, что в округе выполняют свой долг и борются с коронавирусной инфекцией 1194 медсестры, которые работают в Одинцовской областной больнице.

Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Полмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.