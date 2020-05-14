РИАМО - 14 мая. Калач представил Московскую область во всероссийском флешмобе в поддержку мировой индустрии путешествий с хэштегом #traveltomorrow, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.

По инициативе Всемирной туристкой организации при ООН (UNWTO – ЮНВТО) стартовала всемирная кампания поддержки мировой индустрии путешествий.

«Федеральный проект «Гастрономическая карта России» и Ростуризм поддержали инициативу и организовали аналогичный всероссийский флешмоб», — говорится в сообщении.

Московская область была представлена региональным блюдом – калачом.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>