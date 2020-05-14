РИАМО - 14 мая. Дезинфекцию проводят каждые два часа на станциях и в поездах ЦППК, специальным раствором обрабатывают автоматы по продаже билетов, турникеты, валидаторы, стойки SOS и скамейки на станциях, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

Дезинфекция и влажная уборка электропоездов проводится трижды в день: после ночной стоянки, после утреннего пика и перед вечерним пиком. В вагонах обрабатывают поручни, багажные полки, крепления для велосипедов, столики и полы.

«На протяжении всех поездок за чистотой в электропоездах следит сотрудник клининговой службы. Кроме того, во всех салонах собственных поездов беспрерывно работают системы обеззараживания воздуха», — говорится в сообщении.

Кроме того, ночью все составы МЦД обрабатывают холодным туманом: в генераторах с помощью ультразвука из дезинфицирующего средства образуется холодный пар, убивающий почти 100% микробов.

Все эти меры помогают снизить вероятность передачи коронавируса контактным путем.

В Московском регионе продлен режим самоизоляции до 31 мая. Это значит, что жителям столицы по-прежнему не рекомендуют покидать дома кроме случаев острой необходимости – похода в магазин, аптеку или выгулять собаку. Ездить в общественном транспорте или на личном автомобиле можно только с цифровым пропуском.

Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Полмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.