РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 мая. В Международный день семьи солистки кавер-хора «Припевочки» из Балашихи в прямом эфире поделятся своими секретами семейного счастья, сообщается на странице Дворца культуры «Балашиха» в соцсети «ВКонтакте».

«Прямой эфир «Секреты семейного счастья» состоится 15 мая в 18:00 в Instаgram-аккаунте @dk_balashiha. Своими секретами с вами поделятся очаровательные женщины, многодетные мамы и невероятно творческие личности - солистки кавер-хора «Припевочки» Любовь Левандовская, Юлианна Безбородова, а также руководитель Молодежного медиацентра Балашихи Татьяна Зеедорф», - говорится в сообщении.

Вокальный коллектив «Припевочки» был организован в 2016 году, его солистками являются мамы из Балашихи. Всего в творческом коллективе участвуют 25 женщин с разным образованием и профессиями.