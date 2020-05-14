РИАМО – 14 мая. Свадьба в режиме онлайн позволит молодоженам значительно сократить бюджет на мероприятие, организация удаленного торжества может окупиться подарками от гостей, сообщает Газета.ru.

«В один момент ведущий говорит: а теперь у вас есть 15 минут, чтобы вы вызвали такси и отправили ваш подарок молодым. Это очень круто, когда куча курьеров собирается у дома с подарками», – сказал ведущий свадеб и праздников, чемпион импровизации Олег Апарин.

Он подчеркнул, что онлайн-свадьба может стоить меньше 100 тысяч рублей, при желании эту сумму можно урезать вдвое. Такие цифры несопоставимы с расходами на организацию традиционной свадьбы.

Онлайн-формат не мешает проведению традиционных свадебных ритуалов и конкурсов. При этом ведущий выполняет роль модератора, который не позволяет празднику превратиться в хаос.

По словам Апарина, онлайн-мероприятия, где собираются более 40 гостей, практически невозможно контролировать, потому что кто-то забывает выключить микрофон, кого-то просто не слышно. Первые полтора часа люди не понимают, как говорить, чтобы не перебивать других.

Ранее из-за пандемии коронавируса у многих россиян сорвались свадебные церемонии.

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Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Полмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.