РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мая. Исполнители из подмосковного Подольска до 10 октября смогут подать заявки на участие в областном фестивале «Музыка души», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Открыт прием заявок на XXI Московский областной фестиваль «Музыка души», посвященный творчеству советского композитора-песенника Бориса Мокроусова. Планируется, что мероприятие пройдет 24 октября во Дворце культуры «Октябрь» Подольска. К участию приглашаются солисты-вокалисты и вокальные ансамбли, солисты-инструменталисты и музыкальные ансамбли», - говорится в сообщении.

Фестивальная программа выступления каждого участника должна включать одно произведение композитора Мокроусова. Для участия необходимо направить заявку и видеозапись номера до 10 октября на электронную почту: Kultura.Sedova@gmail.com. Узнать подробности можно по телефону: 8(905)727-96-95.

Организатором фестиваля являются министерство культуры Московской области, Союз композиторов России и администрация Подольска. Традиционный фестиваль «Музыка души» стимулирует не только творческую активность жителей Подмосковья и выявляет новые таланты, но и способствует росту интереса у детей к русской музыкальной культуре и исполнительству.