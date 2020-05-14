РИАМО - 14 мая. Порядка 84% пассажиров общественного транспорта в Подмосковье утром в четверг надели маски, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Позаботились о средствах индивидуальной защиты 81% пассажиров железнодорожного транспорта и 90% пассажиров автобусов», — говорится в сообщении.

С 12 мая в Московском регионе действует масочный режим. Это значит, что без средств индивидуальной защиты появляться в общественных местах нельзя.

В Москве и Подмосковье режим самоизоляции из-за коронавируса продлен до 31 мая.

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Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Полмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.