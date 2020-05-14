РИАМО - 14 мая. «Парк Яуза» соединит Москву и Московскую область, масштабный проект предусматривает 42 километровый марафонский маршрут, проходящий по берегам рек Яузы и Чермянки, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Протяженный линейный парк предусматривает более 600 гектаров пойменных территорий, которые объединят в единое рекреационное пространство столицы и области. Реализация проекта идет полным ходом.

«Идея создания единого природно-исторического комплекса на северо-востоке столицы вдоль реки Яуза была поддержана мэром Москвы Сергеем Собяниным. На данный момент из запланированных работ по благоустройству данной территории уже выполнено около 60% проектных работ и около 40% строительно-монтажных», — сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

По его словам, весь спортивный узел сделают уже в этом году, а в 2021 году построят основной соединительный узел между Москвой и областью через МКАД.

В рамках проекта запланировано не только благоустроить территории вдоль реки Яуза в Северо-Восточном округе города, но и создать единое парковое пространство протяженностью более 20 километров от Мытищ до Ростокинского акведука. В результате объединятся разрозненные территории вдоль рек Яуза и ее притоков — рек Чермянка, Ичка и Лихоборка, будет минимизировано воздействие на окружающую среду. Основная задача объединения — сохранить их уникальные флору и фауну.

Архитектурное бюро Кирилла Теслера, которое выступило автором этой концепции, хорошо изучило территорию: специалисты прошли вдоль рек пешком, проехали на велосипедах, где смогли — проплыли на лодках. Все предложения по благоустройству территорий обсуждались вместе с жителями в рамках созданного общественного совета проекта «Парк Яуза».

«В основу единства территории легла идея создания различных маршрутов и соединительных узлов, позволяющих беспрепятственно и безопасно пересекать транспортные магистрали», — отметил Теслер.

По его словам, маршруты разделили по функциональным особенностям: спортивные, образовательные, экологические и рекреационные. Все они будут соединены точками притяжения и единой системой навигации.