РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 мая. Итоги литературного конкурса «Русь моя православная», который проводился в рамках ежегодного фестиваля «Славянские встречи», подвели в Балашихе, его лауреатами стали 14 человек, сообщается на странице администрации Балашихи в соцсети «ВКонтакте».

«Работы принимались и рассматривались в режиме онлайн. Всего участвовало 16 человек. 4 - в номинации до 18 лет, и 12 - старше. Лауреатами были признаны 14 конкурсантов. Остальные получили дипломы», - говорится в сообщении.

Награждение участников состоится после снятия всех ограничений, связанных с пандемией коронавируса.