РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 мая. Детскому саду на 235 мест в подмосковных Котельниках выдали разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Учреждение расположено в микрорайоне Новые Котельники, дом №12. Застройщиком выступило ООО «Специализированный застройщик «Котельники».

«Детский сад рассчитан на девять групп для малышей от 2 до 7 лет. Помимо данного учреждения в квартале «Новые Котельники» предусмотрен еще один отдельно стоящий сад на 235 мест и два встроенно-пристроенных по 80 мест, общественно-деловой и медицинский центры, а также школа на 1,5 тысячи мест», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В детском саду предусмотрены все необходимые помещения, а также игровые, физкультурный зал и медицинский блок. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения на все этажи здания.