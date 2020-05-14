РИАМО - 14 мая. В Москве и Подмосковье 13 мая оказался самым холодным в этом месяце, несмотря на солнце, максимальная температура днем составила 12,4 градуса тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

«На высоте 1,5 километров температура воздуха была отрицательной, около минус 5 градусов. Сильный ветер способствовал проникновению холода в приземный слой», — отмечается в материале.

Воздух 13 мая был холоднее нормы на 4 градуса. В четверг в Московском регионе сохранится температура на 2-4 градуса ниже многолетних значений.

На территории Подмосковья и Москвы ранее объявили «желтый» уровень погодной опасности на пятницу, 15 мая, из-за сильного порывистого ветра.