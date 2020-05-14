РИАМО (МЫТИЩИ) – 14 мая. Клуб «Активное долголетие» МАУК «БИЦ» городского округа Мытищи присоединился сетевой акции-флешбуку «Сирень Победы», сообщается на сайте администрации горокруга.

Организатором акции является МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» Глуховская модельная библиотека. Цель акции – привлечение внимания к чтению и книге, сохранение и развитие отечественной литературы патриотической направленности. Акция проходит с 1 по 31 мая. Участникам акции предлагается найти произведения, где упоминается сирень.

«Мытищинский клуб «Активное долголетие» представил описание картины «Сирень у окна» (1955) Петра Кончаловского. Изображение Кончаловским сирени проходит сквозной нитью через все его творчество, натюрморты с этими цветами стали визитной карточкой его живописи, самого живописца нередко называют певцом сирени», – говорится в сообщении.

На полотнах разных лет художник изображал гроздья различных оттенков, никогда не повторялся в разнообразии составленных букетов, многообразных вазах и корзинах, местах расположения – на полу, на подоконнике, в саду, но всегда этот великолепный цветок полон жизненных сил и способен поднять настроение у зрителей своей красотой и изяществом.