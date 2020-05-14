РИАМО - 14 мая. Количество поездок в столичной подземке утром в четверг упало на 78% по сравнению с таким же периодом прошлого года и выросло на 90 тысяч поездок по сравнению с 7 мая, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На 67% упало число поездок на пригородных электричках по сравнению с таким же периодом прошлого года и выросло на 20 тысяч поездок по сравнению с 7 мая.

«Полностью остановлена работа каршеринга. На 51% сократилось число поездок в такси, но выросла на 6 тысяч поездок по сравнению с 7 мая», — говорится в сообщении.

На 39% сократились поездки на личных машинах от общего числа личных авто по сравнению с таким же периодом прошлого года и выросли на 190 тысяч машин по сравнению с 7 мая.

Загруженность дорог, по данным «Яндекса», утром в четверг составила два балла, что на четыре балла меньше по сравнению с прошлым годом и на один балл больше по сравнению с 7 мая.

В столице продолжает действовать режим самоизоляции в связи с пандемий коронавируса. Для передвижения на транспорте нужен цифровой пропуск. Все жители обязаны носить защитные маски и перчатки.

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Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Полмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.