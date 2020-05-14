РИАМО - 14 мая. Бесконтактная оплата детского питания необходима в школах Подмосковья, многие родители попросили ввести такую форму оплаты, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Мы бы настаивали на том, чтобы в Московской области была бесконтактная оплата детского питания в школах. <...> В условиях пандемии это более чем актуально», - сказала Мишонова в ходе заседания Мособлдумы.

Она отметила, что в ходе опроса около 60% родителей попросили о введении такой формы оплаты.

До конца учебного года школьники в Подмосковье будут обучаться в дистанционном формате. Учебный год завершится в соответствии с учебным графиком каждой конкретной школы. В большинстве общеобразовательных организаций региона - это 22 или 29 мая.

Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.