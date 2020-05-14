РИАМО - 14 мая. В апреле сотрудники Московской железной дороги обнаружили в электричках и поездах дальнего следования почти 100 забытых пассажирами предметов, в основном это рюкзаки и пакеты с вещами, а также электроника, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы МЖД.

«За апрель на восьми вокзалах было 95 вещей. В основном это пакеты и рюкзаки, забывали электронную технику - планшеты и телефоны», - сказал собеседник агентства.

Все предметы, обнаруженные в электричках и поездах дальнего следования, переданы в комнаты забытых вещей. Такие комнаты есть на территории восьми столичных вокзалов - Белорусского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Рижского, Савеловского и Ярославского. Владельцы вещей могут вернуться за ними в любой момент.