РИАМО - 14 мая. Добровольцы МОБТИ доставили свыше 160 россиян, которые закончили двухнедельное пребывание в обсерваторах Подмосковья, на вокзалы и в аэропорты за неделю, говорится в сообщении пресс-службы министрства имущественных отношений Московской области.

Россиян доставляют водители подведомственного министерству учреждения – Московского областного БТИ, которое добровольно оказывает помощь по безопасной транспортировке людей.

«За неделю волонтеры МОБТИ доставили более 160 человек в аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово, а также на Казанский, Курский и Белорусский вокзалы. Подключение дополнительных транспортных мощностей в ситуации, когда важно минимизировать личные контакты людей – весомый вклад в общую борьбу с распространением коронавирусной инфекции», – сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Генеральный директор Московского областного БТИ Роман Ларин отметил, что в работе задействовано девять водителей, которые ежедневно развозят прошедших обсервацию граждан.

По его словам, каждый день МОБТИ развозит от двух до 30 людей, которые едут домой после длительного отсутствия. Все водители, занимающиеся транспортировкой, – добровольцы, которые готовы выезжать столько, сколько потребуется.

На территории региона работает пять обсерваторов, в которых граждане проходят по прибытии в Москву обязательный двухнедельный карантин. На данный момент 900 человек уже прошли самоизоляцию в обсерваторах и отправились домой.

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14 МАЯ

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.