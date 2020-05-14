РИАМО - 14 мая. Все призывники, которые прибывают на службу в Москву и Подмосковье в ходе весеннего призыва, пройдут экспресс-тестирование на наличие коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

«У призывников тестирование будет проходить в отдельных помещениях расположенных на территории сборных пунктов. Сама процедура займет 15 минут. Как только у призывника подтвердится отрицательный результат, он сможет приступить к прохождению медицинской комиссии», – говорится в сообщении.

На территорию сборных пунктов будут допускаться группы, не превышающие пяти человек. Отправка призывников со сборных пунктов будет осуществляться специально подготовленным транспортом. В автобусах продезинфицируют салоны, багажные отсеки и систему вентиляции. Кроме того, все водители пройдут экспресс-тестирование, измерение температуры и получат медицинские маски.

Все военкоматы Московского региона оснащены медицинскими масками и специальными тестами на определение вирусных заболеваний. С целью обеспечения безопасных условий призыва военные комиссариаты обеспечены бесконтактными термометрами и наборами средств личной дезинфекции призывников. Также создан нужный запас антисептических средств.

Ранее тестирование на коронавирус стали проводить аэропорты Домодедово и Внуково. Для проведения тестирования на наличие РНК-вируса и получения достоверного результата необходимо не принимать пищу за три-четыре часа до сдачи анализа, не пить, не полоскать рот и не курить.

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14 МАЯ

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.