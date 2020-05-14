РИАМО - 14 мая. Более 60 детей погибли в Подмосковье с начала 2020 года, половину этих смертей зафиксировали во время действия режима самоизоляции, сообщила в четверг уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Самые серьезные вопросы, которые сейчас возникают, - это вопросы детского отдыха. <...> Вопросы детского травматизма и гибели стоят ежедневно. С начала 2020 года мы потеряли 64 ребенка. 27 детей выпали из окон, трое погибли, <...> утонули семь. 189 были травмированы, в ДТП - 105 человек», - сказала Мишонова в ходе выступления перед депутатами Мособлдумы.

Как уточняется в ее докладе, половина детских смертей пригодится на период самоизоляции из-за коронавируса.

Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.