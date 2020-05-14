РИАМО - 14 мая. Исполняющий обязанности премьер-министра РФ Андрей Белоусов подписал распоряжение, согласно которому выплаты врачам, работающим с зараженными коронавирусом, будут увеличены, сообщает Федеральное агентство новостей.

Так, медикам, работающим с зараженными коронавирусной инфекцией, выделят по 50 тысяч рублей в месяц, врачам в стационарах — по 80 тысяч рублей.

«Согласно распоряжению, средний и младший медицинский персонал, а также водители скорой помощи, включая военных и приравненных к ним лиц, которые выполняют обязанности, аналогичные трудовым функциям медработников, будут получать по 25 тысяч рублей в месяц», - говорится в сообщении.

Также средний медперсонал, в том числе военные и приравненные к ним лица, работающие в стационарах, будут получать по 50 тысяч рублей в месяц.

За последние сутки в РФ выявили 9974 новых случая заражения. С начала пандемии зарегистрировано 252245 случаев инфицирования. 53530 человек выздоровели, 2305 пациентов скончались.

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Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.