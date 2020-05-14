РИАМО - 14 мая. Актриса театра «Киноактер», заслуженная артистка РФ Алла Мещерякова умерла на 78-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Актриса скончалась 11 мая.

«Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году. В кино начала сниматься с 1964 года», — говорится в сообщении.

Первый фильм — роль Лены в картине «Страницы первой любви» режиссера Марка Орлова.

Актриса снималась в фильмах: «Сердце друга», «Вальс», «А зори здесь тихие», «Ксения, любимая жена Федора», «На полустанке» и другие. Всего на ее счету 80 ролей.