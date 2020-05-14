РИАМО - 14 мая. В подмосковном Пушкине госпитализировали 38-летнего мужчину с ранением брюшной полости, телесные повреждения потерпевшему причинила его знакомая, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел по адресу: Пушкино, микрорайон Мамонтовка, улица Лесная, дом 2.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченный установил и доставил в отделение женщину 1990 года рождения», – сказал собеседник агентства.

По его словам, вечером 12 мая злоумышленница в ходе распития спиртных напитков ранила своего знакомого в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Подозреваемая задержана.