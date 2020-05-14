РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мая. Рабочие демонтировали незаконно размещенную рекламу на столбе в деревне Макарово Подольска, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на незаконное размещение рекламы в деревне Макарово. Он отметил, что реклама находится на столбе.

«Рассмотрев обращение по вопросу размещения незаконной рекламы на опорах в деревне Макарово сообщаем, что был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по демонтажу рекламы на опорах проведены», - сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.