РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 мая. Часть жилых домов в микрорайоне Климовск Подольска осталась без электроэнергии в четверг из-за аварии на воздушной линии, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Отключение электроэнергии в микрорайоне Климовск. Сообщаем, что в связи с аварией на воздушной линии, в четверг в ряде домов района Гривно в микрорайоне Климовск приостановлена подача электроэнергии», - говорится в сообщении.

Аварийные службы проводят восстановительные работы.