РИАМО – 14 мая. По подсчетам экспертов, потребление кофе в натуральном выражении превысило потребление чая в России, потребление россиянами кофейных напитков в 2019 году достигло 180 тысяч тонн, сообщает РБК.

По словам гендиректора ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурии, потребление чистого чая всех сортов без учета травяных смесей составило только 140 тысяч тонн.

«Впервые кофе вышел в лидеры», – подчеркнул он.

За предыдущие два года россияне за год употребили примерно одинаковое количество чая и кофе ­­– по 160 тысяч тонн. В 2019 году российские семьи приобрели 110,8 тысячи тонн кофе и лишь 90,6 тысячи тонн чая. В 2018 году граждане РФ приобрели 104,7 тысячи и 92,3 тысячи тонн кофе и чая соответственно.

В пресс-службе «Ашана» отметили, что в прошлом году кофе лидировал по объемам продаж. Наиболее популярен у покупателей растворимый кофе, однако продажи молотого и зернового растут, равно как и интерес к капсульному кофе.

Кофе в страну завозили из Бразилии, Италии, Вьетнама, чай – из Шри-Ланки, Кении и Индии. В 2019 году Россия завезла 413,3 тысячи основных видов кофе (таможенный код 0901; не учитывает растворимый кофе) и 314,2 тысячи всевозможных видов чая (код 0902).

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