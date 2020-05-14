РИАМО - 14 мая. Информация о возросшем количестве случаев домашнего насилия в России в условиях самоизоляции не соответствует действительности, в апреле 2020 года зафиксировано на 9% меньше посягательств в сфере семейно-бытовых отношений, чем в апреле 2019 года, сообщается на сайте МВД РФ.

«Утверждения представителей некоторых общественных организаций о росте семейно-бытовых преступлений в период действия ограничительных мер не нашли объективного подтверждения. В апреле 2020 года зарегистрировано на 9% меньше, чем в апреле 2019 года, посягательств в сфере семейно-бытовых отношений, в том числе на 14,6% меньше фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 17,1% – средней тяжести и на 3,3% – легкого вреда здоровью», - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили снижение количества зарегистрированных преступлений разного рода, в том числе убийств и покушений на убийство – на 3,8%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 2,9%, грабежей – на 9,5%, разбоев – на 19%, хулиганств, предусмотренных статей 213 УК РФ, – на 7,7%.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что за время действия режима самоизоляции, введенного на фоне пандемии коронавируса, число обращений о домашнем насилии выросло в 2,5 раза. Схожие данные опубликовали общественные организации, непосредственно занимающиеся проблемой домашнего насилия в РФ.

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14 МАЯ

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.