РИАМО - 14 мая. Для жителей Одинцовского округа частично открылся парк культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной, в парке нужно соблюдать все ограничения, связанные с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

«Это очень важный для нас всех момент – частичное открытие такого знакового объекта, как парк имени Ларисы Лазутиной. Однако хочу подчеркнуть, что это не означает снятия всех ограничений. На территории парка сегодня уже можно гулять, строго соблюдая безопасную дистанцию, и индивидуально заниматься спортом», — сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

При нахождении на территории парка обязательно ношение маски и перчаток.

Иванов отметил, что нельзя в парке собираться группами для занятий, играть на площадках, устраивать барбекю и пикники и гулять компаниями. Он призвал жителей с пониманием отнестись к данным мерам, направленным на защиту граждан от инфекции.

На территории парка, кроме индивидуальных занятий спортом, разрешаются одиночные прогулки, катание на роликах и велосипедах.

В Московской области продолжает действовать режим самоизоляции до 31 мая включительно в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.