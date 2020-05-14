РИАМО - 14 мая. Мониторинг состояния туалетов проведут во всех образовательных учреждениях Подмосковья, особое внимание уделят наличию в них перегородок, заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
В аппарат уполномоченного поступательных много жалоб от родителей на отсутствие перегородок и плохое состояние туалетов, уточнила омбудсмен.
Она отметила, что указанные факты зачастую приводят к буллингу и психологическим травмам у детей.
«Хотела бы, чтобы мы решили эту проблему», — заключила Мишонова.
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