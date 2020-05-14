РИАМО - 14 мая. Мониторинг состояния туалетов проведут во всех образовательных учреждениях Подмосковья, особое внимание уделят наличию в них перегородок, заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

В аппарат уполномоченного поступательных много жалоб от родителей на отсутствие перегородок и плохое состояние туалетов, уточнила омбудсмен.

«Мы хотим в этом году провести мониторинг туалетных комнат в школах. В наших туалетах отсутствуют кабинки, перегородки. <...> Иногда дети просто не могут сходить в туалет. Это касается не только школ, но и техникумов. Хотела бы, чтобы вы (депутаты Мособлдумы - ред.) поддержали наш мониторинг», — сказала Мишонова в четверг в ходе заседания Мособлдумы.

Она отметила, что указанные факты зачастую приводят к буллингу и психологическим травмам у детей.

«Хотела бы, чтобы мы решили эту проблему», — заключила Мишонова.