РИАМО - 14 мая. Сотрудники управляющих компаний в Реутове подарили беговую дорожку 75-летней спортсменке Людмиле Колобановой для домашних занятий в период самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Сотрудники группы управляющих компаний «Жилсервис» преподнесли подарок с соблюдением всех мер безопасности: сборщикам измерили температуру, а в квартире у спортсменки они работали в масках и перчатках. Спортивный тренажер поможет спортсменке сохранить форму в период пандемии COVID-19», - говорится в сообщении.

Из-за риска заражения новой коронавирусной инфекцией Людмила Колобанова соблюдает режим самоизоляции. Волонтеры приносят ей продукты и необходимые лекарства на дом. В свободное время знаменитая реутовчанка занимается шитьем.

«Я привыкла к большим физическим нагрузкам. В период самоизоляции они, конечно, сократились. Планирую заниматься на беговой дорожке ежедневно по 1,5-2 часа», - отметила Колобанова.

За плечами у 75-летней спортсменки 232 лыжных марафона и 189 забегов.

Известная в Реутове лыжница и бегунья, которую земляки прозвали «железной леди» за волю к победе, до начала пандемии COVID-19 вела активный образ жизни, проводила мастер-классы по лыжам для всех желающих в городских парках. После снятия ограничительных мер Людмила Колобанова планирует продолжить принимать участие во всех значимых событиях культурной, спортивной и общественно-политической жизни города.