РИАМО - 14 мая. Дорожники начали капитальный ремонт на улице Лесной в подмосковном Реутове, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«В мае 2020 года на улице Лесная специалисты по ремонту и эксплуатации дорог начали капитальный ремонт. Дорожники полностью заменят асфальтобетонное покрытие дороги и тротуаров, также нанесут новую разметку. Накануне рабочие заменили поврежденные бортовые камни», - говорится в сообщении.

Капремонт будет проводится от улицы Строителей до Ленина. Срок окончания ремонтных работ по плану - середина июля 2020 года.