РИАМО – 14 мая. Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков рассказал, может ли работодатель уволить сотрудника на удаленке.

Сейчас большинство сотрудников работают из дома. Есть мнение, что после снятия ограничений, многие продолжат работу из дома. Но у работодателей возникают вопросы, как следить за производственной дисциплиной, и можно ли уволить сотрудника за прогул во время удаленной работы или, например, за пьянство на рабочем месте.

«Невозможно уволить человека, если он находится на удаленной работе. Надо зафиксировать факт нарушения, не только пьянства, но и другого возможного обвинения со стороны работодателя… Находясь дома, теоретически человек не может совершить грубое нарушение, как прогул или пьянство, за которое можно сразу уволить», - сказал Шмаков в эфире радио Sputnik.

При этом глава ФНПР заявил, что вряд ли работа из дома в ближайшей перспективе вытеснит традиционные виды занятости. По мнению эксперта, работа из дома – малоэфективна.

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14 МАЯ

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.