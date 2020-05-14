РИАМО - 14 мая. После введения новых выплат на детей в России появилось множество фейковых сайтов госуслуг, которые предлагают проверить право на получение пособия, но на самом деле собирают персональные данные и просят оплатить несуществующие штрафы и комиссии, пишет в четверг газета «Коммерсант».

«Среди названий есть домены с вариациями слов gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie, которые нужны, чтобы вводить пользователя в заблуждение», — отмечается в материале.

Заместитель гендиректора компании Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко объяснил, что подобные сайты используются для кражи персональных данных или логина и пароля для входа на официальный портал госуслуг, некоторые сайты задействованы в мошенничестве с выплатами.

«Например, жертве сообщают о том, что ей положена социальная выплата от государства, после чего предлагают ввести данные банковской карты и оплатить комиссию или налог», — добавляется в статье.

Компания Qrator Labs выявила и другие мошеннические схемы. Так, на подставном сайте пользователь вводит логин и пароль от личного кабинета на портале госуслуг, фейковый сайт перенаправляет пользователя на официальный портал, где человек получает нужные услуги. Далее он продолжает пользоваться поддельным сайтом, но в какой-то момент перенаправление не происходит. Пользователю сообщают о неоплаченном штрафе, оплата за который поступает на счет мошенников.

Начальник отдела безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд порекомендовал проверять название домена в сервисе whois. Это поможет не попасть на фальшивые страницы. Подозрительными считаются сайты, которые зарегистрированы недавно и частыми лицами.