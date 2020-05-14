РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 мая. В подмосковных Люберцах мониторинг общественного транспорта на предмет выявления пассажиров без масок будет проводиться несколько раз в неделю, сообщил руководитель службы транспорта управления транспорта и организации дорожного движения администрации Люберец Александр Бобылев.

«Согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева от 12 мая, все пассажиры общественного транспорта должны передвигаться в средствах защиты: в масках и перчатках. Сегодня наш рейд был направлен на выявление нарушителей. По итогам рейда можно с уверенностью сказать, что у нас ездят сознательные граждане. Единицы граждан были без перчаток. Рейды будут проводиться на регулярной основе, еженедельно через день», - сказал Бобылев.

Он отметил, что за отсутствие средств защиты пока не штрафуют.

По его словам, пассажира без маски могут не пустить в салон общественного транспорта. Маску он сможет приобрести у водителя за 29 рублей.

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14 МАЯ

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.