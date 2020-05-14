РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 мая. Десять медицинских специалистов привлекли на работу в Щелковскую областную больницу с начала мая, в их числе терапевты, реаниматологи, педиатр, онколог, кардиолог и инфекционист, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Те медицинские специалисты, которые контактируют с пациентами с Covid-19, обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты», - говорится в сообщении.

Ежедневно около 300 работников Щелковской областной больницы делают все возможное, чтобы сохранить здоровье пациентов.

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14 МАЯ

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.