РИАМО - 14 мая. Депутаты Мособлдумы в первом чтении поддержали ужесточение требований к пивным в многоквартирных домах региона, чтобы залы для посетителей были не меньше 50 квадратных метров, передает корреспондент РИАМО.

В конце апреля был принят федеральный закон, согласно которому площадь зала для посетителей в пивных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях должна быть не меньше 20 квадратных метров. При этом регионы вправе изменять эти требования и даже запретить розничную продажу алкогольной продукции в таких помещениях.

«Предлагается установить, что розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, допускается только в объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 50 квадратных метров», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян.

Он уточнил, что ограничения предлагается установить в целях защиты общественного порядка. Такое ужесточение необходимо для защиты прав граждан и обеспечения их прав на тишину, отдых и правопорядок.

Проект закона Московской области «О внесении изменения в закон Московской области «О розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции в Московской области» в первом чтении поддержали большинство депутатов.