РИАМО - 14 мая. Администрация Одинцовского городского округа на постоянной основе ведет разъяснительную деятельность по вопросам социальной поддержки граждан, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Ежедневно сотрудники администрации округа и специалисты областных и федеральных ведомств отвечают на сотни обращений граждан. Большая часть из них поступает от людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В каждом таком случае разбираемся индивидуально, доходим до сути проблемы и стараемся помочь», — сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Обращения граждан поступают на профильные горячие линии и в аккаунты соцсетей.

Чаще всего люди интересуются вопросам материальной помощи, выплаты пособий и трудоустройства, особое внимание уделяется темам социальной помощи детям.

Узнать о соцподдержке жители Одинцовского округа могут по телефону горячей линии: 8 (495) 596-14-26.