РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 мая. Факультет физической культуры Московского государственного областного университета (МГОУ) Мытищ в четверг проведет День открытых дверей онлайн, сообщается в Instagram-аккаунте вуза.

Факультет физической культуры МГОУ был основан в 1946 году.

«Факультет осуществляет подготовку учителей, педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей, преподавателей в колледжах, университетах, директоров ДЮСШ, методистов ДЮСШ, тренеров по общей физической подготовке, инструкторов-методистов по физической культуре и спорту, менеджеров спортивных клубов, тренеров по ОФП, старших тренеров. Декан факультета Ирина Владимировна Кулишенко расскажет об истории факультета, особенностях обучения, направлениях и профилях подготовки, ответит на все интересующие вопросы», - говорится в сообщении.

Среди партнеров факультета: Федерация самбо Московской области, ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания» Министерства просвещения Российской Федерации, Академия ФК «Локомотив».

Начало онлайн-мероприятия в 16:00, пройти регистрацию можно по ссылке в шапке профиля Instagram-аккаунта МГОУ.