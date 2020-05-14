РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 мая. 5000 медицинских масок передали волонтерам городского округа Мытищи в четверг, сообщил глава округа Виктор Азаров в своем Instagram-аккаунте.

«5000 медицинских масок передали сегодня мытищинским волонтерам. Встреча с генеральным директором бара «Руки Вверх» Дмитрием Разумовым состоялась в молодежном центре «Маяк». Волонтерам крайне важно соблюдать все предписанные меры безопасности, так как они контактируют с пожилыми людьми, помогают малообеспеченным. Руководство организации дополнительно поможет волонтерам с антисептиками», - написал Азаров.

Он добавил, что в городском округе много отзывчивых ребят. По словам Азарова, все они сейчас объединились, это «Волонтеры Победы», «Волонтеры Подмосковья», мытищинский волонтерский корпус «Ладья», отделение «Молодая Гвардия», ребята из проекта «Мы Вместе».

«Есть хештег #СпасибоВолонтерам, он наряду с хештегом #СпасибоВрачам имеет огромную энергетику благодарности. Это правильно! Молодцы, ребята! Очень важна для нас такая помощь и поддержка от предпринимателей. Теперь наши помощники будут обеспечены защитой. Учитывая, что ежедневно в ряды добавляются новые волонтеры, эта помощь очень кстати», - отметил Азаров.

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14 МАЯ

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.