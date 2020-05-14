РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 мая. Первые 20 пациентов поступили в госпиталь для больных с коронавирусом на базе выставочного центра «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«Новый ковидный центр на базе «Крокус Экспо» принял первых пациентов. Сейчас в стационаре на лечении 20 человек. Госпиталь рассчитан на 1040 пациентов, 120 коек – реанимационные», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Глава муниципалитета отметила, что накануне вместе с главврачом Красногорской горбольницы №1 Константином Соболевым осмотрела готовность. Он оснащен по последнему слову техники: аппаратами ИВЛ, КТ, УЗИ, ЭКГ, бронхоскопии, шприцевыми насосами, мониторами гемодинамических показателей пациентов, ДЕЗ-камерами. Есть своя лаборатория для экспресс-анализов.

«На данный момент в штате 80 врачей и более 300 медсестер и санитаров. Все они обеспечены средствами защиты, трехразовым питанием, проживание – в отеле «Аквариум»», - добавила Хаймурзина.

По вопросам трудоустройства можно обратиться в отдел кадров КГБ №1 по адресу: улица Карбышева, дом № 4, стационарный корпус, 1 этаж (с 9:00 до 17:00 по будням) либо позвонить на единую горячую линию Подмосковья: 8 (495) 990-77-77 и отправить резюме на почту: doc@mosreg.ru.

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14 МАЯ

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.