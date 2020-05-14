РИАМО - 14 мая. Почти 180 миллионов рублей направят в 2020 году на мероприятия по обращению с бездомными животными в Подмосковье, говорится в пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в некоторые законы Московской области».

«Общий объем субвенции из бюджета Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 2020 году составит 176,8 миллиона рублей», - говорится в пояснительной записке.

В четверг депутаты Мособлдумы сразу в трех чтениях приняли законопроект, которым уточнили порядок работы с бездомными животными, а также механизм контроля за выполнением местными властями полномочий в области обращения с безднадзорными животными.