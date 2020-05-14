РИАМО - 14 мая. Минэкономразвития России подготовило законопроект, согласно которому иностранные предприниматели смогут получить вид на жительство (ВНЖ) в России после покупки недвижимости, такая мера поможет привлечению инвесторов из-за рубежа, пишет газета «Известия».

«Вступить в силу новые нормы могут уже в июле 2021 года. Как пояснили в министерстве, к возможности постоянного проживания в РФ иностранный бизнес отнесется позитивно. При этом пока неизвестно, какими будут критерии собственности — их установит правительство», — говорится в материале.

В Госдуме отметили, что, кроме условия покупки недвижимости, также нужно ввести обязательную проверку заработанного капитала.

«Стимулирование притока и упрощение доступа иностранных инвесторов необходимо в условиях усиления конкурентной борьбы с развитыми зарубежными странами за инвесторов, способствующих ускоренному технологическому обновлению и развитию российской экономики», — сказал представитель пресс-службы Минэкономразвития России.

В ведомстве отметили, что практика упрощенного получения инвесторами вида на жительство распространена, существуют разные условия: приобретение недвижимости, покупка ценных бумаг, оформление банковских депозитов, уплата налогов и открытие бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем подходы в различных странах, пытаясь найти наиболее оптимальные варианты. Однако важно обратить внимание, что мы, в отличие от большинства стран мира, не предполагаем установление иностранным гражданам ограничения для осуществления трудовой деятельности или получение какого-либо дохода, не связанного с инвестированием на территории страны, при оформлении данного статуса», — объяснил представитель ведомства.

В Минэкономразвития России после принятия закона не ожидают всплеска востребованности среди иностранцев гражданства РФ, но проживание в России воспринимается предпринимателями позитивно.