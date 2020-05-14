РИАМО - 14 мая. Сбербанк и АО «Щёлково Агрохим» в рамках благотворительной акции передали больницам северного Подмосковья 48 тысяч защитных масок, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«Для того, чтобы противостоять эпидемиологической глобальной угрозе, нужно объединить усилия всего общества. Мы сами выступаем инициатором благотворительных акций и поддерживаем наших клиентов, которые хотят внести свой вклад в борьбу с общей бедой. Уверены, что такие совместные усилия обязательно помогут общему делу и приблизят победу над пандемией», - сказал управляющий Северным отделением Среднерусского банка ПАО Сбербанк Сергей Фролов.

12 мая Сбербанк выступил с инициативой для консолидации усилий всех, кому небезразлична непростая эпидемиологическая ситуация в стране и борьба с пандемией COVID-19.

«Мы искренне признательны врачам за их самоотверженный труд, за то, что ради нашего здоровья и здоровья наших близких они подвергают себя ежедневному риску заражения. Со своей стороны мы можем помочь сделать их работу более безопасной. Мы направили на благотворительность около полутора миллионов рублей и закупили защитные маски. В общей сложности получилось передать почти 48 тысяч защитных масок», - отметил генеральный директор АО «Щёлково Агрохим» Салис Каракотов.

Для усиления общего вклада в противодействие коронавирусу, банк предоставил технологическую платформу и решения, которые позволяют гражданам и компаниям внести свой вклад в борьбу с эпидемией. Каждый участник, юридическое или частное лицо может присоединиться к благотворительной программе Сбербанка «Остановим коронавирус вместе» и внести свой посильный вклад в дело сохранения здоровья людей.

Собранные средства пойдут на поддержку проектов российских научно-исследовательских институтов и организаций по созданию, производству, обеспечению доступности вакцины и лекарственных средств, направленных на профилактику и лечение коронавирусной инфекции COVID-19, а такжереализацию мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусом.

Все благотворительные взносы, сделанные клиентами банка на борьбу с пандемией, будут удвоены Сбербанком. Сбор пожертвований осуществляется Благотворительным Фондом Сбербанка «Вклад в будущее».

Присоединиться к благотворительной программе «Остановим коронавирус вместе» и поддержать усилия, направленные на стабилизацию жизни страны и охрану нашего с вами здоровья, можно на сайте Благотворительного Фонда Сбербанка «Вклад вбудущее»; на сайте благотворительной платформы СбербанкВместе; а также сделав благотворительный платеж в Сбербанк Онлайн в Фонд «Вклад в будущее».

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Текстовая трансляция

14 МАЯ

- Производства в Московской области смогут возобновить свою работу с 18 мая только при условии соблюдения санитарных требований.

Открытие предприятий с 18 мая зависит от коэффициента распространения вируса. Он должен быть меньше единицы, сейчас этот показатель — 1,01. Дальнейшее снижение позволит нам возобновить работу на производствах. Мы хотим сделать так, чтобы экономика, стройки, перерабатывающие предприятия заработали как можно скорее.

- Москвичей будут тестировать на наличие антител к Covid‑19 с 15 мая. Скрининговая программа будет массовой и бесплатной.

- В Москве проведут массовый скрининг на наличие антител к коронавирусу. Забор крови будут проводить на базе 30 городских взрослых поликлиник.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий среди подмосковных округов уровень самоизоляции жителей наблюдается в Лобне, Балашихе и Ивантеевке. По данным на 12 часов четверга, индекс самоизоляции там равен 3 баллам. Индекс самоизоляции в Москве составил 2,3 балла (до 3,1 балла в ТиНАО).

- Еще 14 человек с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период в Московской области выявили 24580 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 9974 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 4712.

- В Москве за сутки умерли 58 пациентов с положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, за весь период в городе скончались 1290 человек с коронавирусом.