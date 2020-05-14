РИАМО - 14 мая. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг приняли закон, согласно которому многодетные семьи смогут подать заявление на предоставление бесплатного земельного участка через МФЦ или региональный портал госуслуг, передает корреспондент РИАМО.

Законопроект депутатам представила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Проекта закона предусматривает подачу гражданами заявлений о постановке многодетной семьи на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка в органы местного самоуправления городских округов Московской области в том числе через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области по выбору заявителя, независимо от его места жительства, а также через государственную информационную систему Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области», - сказала Фаевская.

Она отметила, что способ подачи заявления семьи будут вправе выбирать по своему усмотрению.

Областные депутаты поддержали законопроект сразу в трех чтениях.