РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 мая. В поселке Мебельной фабрики городского округа Мытищи высадили деревья у памятника героям, погибшим в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Продолжая традиционную эколого-патриотическую акцию «Лес Победы», которая в этом году (в 2020 году - ред.) проходит в Подмосковье в ином формате, сотрудники территориального управления «Пироговский» высадили в поселке Мебельной фабрики зеленые насаждения у памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне», - говорится в сообщении.

Также высадили деревья и кустарники вдоль пешеходной дорожки у музыкальной школы в микрорайоне Поселок Пироговский.